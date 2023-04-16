Baza: в Брянске упал беспилотник с бомбой

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске упал беспилотник с бомбой. По информации канала, дрон мог переносить заряд из пластичного взрывчатого вещества, бомба не сдетонировала. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, беспилотник со взрывчаткой обнаружил в лесу местный житель, ближайший жилой дом на улице Абашева, 100, находится в 5 км от места падения БПЛА.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации канала, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. По информации канала, боеприпасы не достигли цели. Позднее глава региона Александр Богомаз опроверг информацию об обстреле, заявив, что ни один район за сутки не подвергался ударам.