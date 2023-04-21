Дрон ВСУ рухнул на территорию жилого дома в Клинцах Губернатор Богомаз: в Клинцах на территорию жилого дома рухнул беспилотник ВСУ

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Клинцах Брянской области на территорию жилого дома рухнул украинский беспилотник, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента дом был частично разрушен. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы, — написал Богомаз.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области. По сведениям канала, всего ВСУ выпустили 12 снарядов по территории населенного пункта. В публикации говорится, что в результате обстрелов есть пострадавшие. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

18 апреля Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками села Курковичи Брянской области. По словам губернатора, местные жители не пострадали, но были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.