SHOT: огромный беспилотник пролетел над Подмосковьем и попал на видео SHOT: в Серпухове пролетел огромный беспилотник и попал на видео

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Накануне Telegram-канал «112» сообщил, что неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. По данным канала, дрон оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

26 апреля «Известия» сообщили, что житель Можайского района Московской области нашел беспилотник с камерой. К устройству был прикреплен красный парашют. Предположительно, БПЛА похож на разведывательный. Комментария Минобороны России не последовало.

25 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию также не комментировало.