Telegram-канал SHOT сообщает, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.
Накануне Telegram-канал «112» сообщил, что неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. По данным канала, дрон оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Минобороны России эту информацию также не комментировало.
26 апреля «Известия» сообщили, что житель Можайского района Московской области нашел беспилотник с камерой. К устройству был прикреплен красный парашют. Предположительно, БПЛА похож на разведывательный. Комментария Минобороны России не последовало.
25 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию также не комментировало.