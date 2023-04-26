Житель Подмосковья наткнулся на беспилотник с красным парашютом «Известия»: в Можайском районе Подмосковья нашли беспилотник с камерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Можайского района Московской области нашел беспилотник с камерой, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, к устройству был прикреплен красный парашют. Предположительно, БПЛА похож на разведывательный. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Известий», беспилотник был найден в лесу около деревни Шаликово Можайского района. Местный житель обратился в полицию после нахождения дрона.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 25 апреля в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что в разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Как пишет издание, дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Эту информацию Минобороны России тоже не подтверждало.