Три беспилотника нашли в Подмосковье ТАСС: три коптера с камерами нашли в разных районах Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Накануне на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в четырех километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, — сообщил источник.

Два схожих БПЛА нашли 24 апреля в других районах Подмосковья. Все три коптера направили на экспертизу. Специалисты устанавливают их принадлежность и цель их запуска.

24 апреля стало известно о падении беспилотника самолетного типа, начиненного взрывчаткой, произведенного на Украине. Дрон нашли 23 апреля около СНТ «Заря» под Ногинском. В нескольких километрах от упавшего БПЛА в СНТ «Таганский Восточный» возле одного из домов обнаружили еще один небольшой коптер с камерой. По предварительной версии, он мог использоваться для корректировки полета первого дрона.

Ранее сообщалось, что жительница СНТ «Заря» утром 23 апреля обнаружила дрон в лесу. По данным СМИ, женщина нашла обломки беспилотника, когда пошла хоронить умершего котенка.