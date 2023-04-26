SHOT: два беспилотника рухнули на востоке Подмосковья

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В Московской области за сутки были обнаружены два упавших беспилотника, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, первый беспилотник упал 25 апреля около 17:00 недалеко от жилого дома в селе Новосидориха Шатурского района Подмосковья. Устройство было длиной около 20 см. О наличии взрывчатки и камеры источник канала не сообщает.

Второй БПЛА рухнул спустя три часа в деревне Обухово Раменского городского округа Московской области. Именно это устройство и было с камерой. При этом взрывчатка не была найдена. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, запустивших коптеры.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Минобороны России эту информацию не комментировало.