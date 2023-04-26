«112»: на территорию Московского городского суда упал квадрокоптер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. По данным канала, дрон оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков.

«112» сообщает, что за 15 минут до окончания рабочего дня судей дежурная поста охраны увидела падающий в зону ее ответственности дрон. Женщина немедленно сообщила в полицию.

26 апреля житель Можайского района Московской области нашел беспилотник с камерой. К устройству был прикреплен красный парашют. Предположительно, БПЛА похож на разведывательный. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 25 апреля в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что в разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Как пишет издание, дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Эту информацию Минобороны России тоже не подтверждало.