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06 июля 2025 в 11:34

Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 июля? Что происходит у Волчанска, Воскресенки, Григоровки, Малиевки, Мирного, Николаевки, Новоторецкого, Предтечино, Поддубного, Покровска, Родинского, Северска, Ступочек, Торецка, Толстого и Часова Яра?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Есть тактические успехи российских войск в районе Воскресенки и Мирного на Южно-Донецком направлении. В населенный пункт Мирное российские войска смогли зайти и закрепиться. С мест сообщают о появлении здесь большого количества дронов-камикадзе самолетного типа ВСУ. Часовоярское направление. Здесь продолжаются ожесточенные бои как в самом Часове Яре, так и на флангах. Точной информации о продвижениях наших войск западнее населенного пункта по-прежнему нет, но ВС РФ продолжают штурмовые действия, постепенно тесня противника», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Юрий Котенок

На Покровском направлении ВС РФ продолжают взламывать оборону ВСУ, продвигаясь по берегам рек Волчья и Мокрые Ялы (до места слияния) в направлении населенного пункта Филия, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«В населенном пункте Толстой — бои. Поддубное практически полностью перешло под контроль наших подразделений. ВС РФ вышли к северной окраине Карла Маркса (Мирного). Юго-западнее наши подразделения взяли опорный пункт ВСУ и ведут бои на восточной окраине Воскресенки. В районе Малиевки и южнее обстановка особых изменений не претерпела — ожесточенные встречные бои. Северское направление. Подразделения группировки войск „Юг“ продолжают наступление в направлении Северска. За последние дни наши подразделения, атакуя позиции противника в пешем порядке и на технике, продвинулись на Белой горе и в районе пруда. В районе природного парка „Святые горы“ противник выбит из опорного пункта лесного массива. ВС РФ продвинулись по хребту свыше одного километра южнее Григоровки. Наши подразделения закрепляются в районе Чубаровского пруда, выйдя непосредственно к оборонительному рубежу ВСУ у окраин Северска. Поступает оперативная информация о заходе наших подразделений в Северск», — отмечает военкор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия на Волчанском участке, где ВС РФ зачищают лесные посадки в окрестностях Волчанска, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Воздушной разведкой ВС РФ было выявлено пять штурмовых групп противника, бронированная техника, замаскированные орудия и пункты управления БПЛА. Точными ударами наших подразделений все цели были ликвидированы. За сутки на территории Волчанска ВС РФ расширили зону контроля и зачистили шесть домов. Также выбиты враги из нескольких опорников в окрестностях бывшего районного центра. Дважды пытались перебросить ВСУ к ЛБС, но в результате комплексных мероприятий подразделений РФ, которые нанесли огневой удар, живая сила противника и техника были уничтожены. Подразделения ВС РФ в ходе успешных штурмовых действий продвинулись к Северску и зашли на первые улицы города. Идут бои», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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