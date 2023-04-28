Дрон ВСУ закидал гранатами автомобиль пограничников под Белгородом SHOT: дрон ВСУ попытался взорвать автомобиль пограничников в Белгородской области

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в Белгородской области. По информации канала, существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших также нет. Авторы уточняют, что после этого БПЛА был ликвидирован. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, беспилотник пытался атаковать военный автомобиль в селе Бутырки Валуйского района Белгородской области. В публикации говорится, что к устройству были прикреплены две гранаты ВОГ-17. По информации канала, дрон промахнулся и сбросил гранаты мимо внедорожника, его лишь задело осколками. Авторы утверждают, что после атаки БПЛА пытался улететь, но был уничтожен российскими силами.

Ранее SHOT сообщал, что российские пограничники посадили и взорвали беспилотник, прилетевший в Белгородскую область с Украины. По информации канала, в результате взрыва никто не пострадал. Переносил ли дрон бомбу, не уточняется. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ в ночь на 28 апреля атаковал Суземский район. В результате обстрела никто не пострадал. Были повреждены лишь один дом, гараж и автомобиль, находящийся в нем.