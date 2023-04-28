Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области SHOT: пограничники взорвали украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Российские пограничники посадили и взорвали беспилотник, прилетевший в Белгородскую область из Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в результате взрыва никто не пострадал. Переносил ли дрон бомбу, не уточняется. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, беспилотник ВСУ самолетного типа был обнаружен 27 апреля около 17:00 у автомобильного КПП Нехотеевка в Белгородской области. В публикации говорится, что дрон мог прилететь из населенного пункта Окоп Харьковской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ в ночь на 28 апреля атаковал Суземский район. В результате обстрела никто не пострадал. Были повреждены лишь один дом, гараж и автомобиль, находящийся в нем.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.