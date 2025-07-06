В России бросили вызов кибермошенникам Володин заявил о новом законопроекте по борьбе с киберпреступностью

На предстоящей неделе в Государственной Думе начнется рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление борьбы с киберпреступностью, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Согласно предлагаемым изменениям, мобильные операторы будут обязаны блокировать возврат авансовых платежей при наличии обоснованных подозрений правоохранительных органов в том, что эти средства получены преступным путем.

Данная мера призвана не только предотвращать противоправные действия, но и оперативно возмещать ущерб пострадавшим гражданам. Володин обратил внимание на тревожную статистику. Так, треть всех регистрируемых преступлений совершается в цифровом пространстве, причем свыше 80% из них составляют случаи дистанционного хищения средств. Особую обеспокоенность вызывает новая схема мошенников, предполагающая вывод денег через пополнение баланса телефона с последующим обналичиванием или переводом на подконтрольные злоумышленникам счета.

Ранее депутат Антон Немкин обратил внимание на учащение случаев телефонного мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками «Почты России». По словам парламентария, злоумышленники применяют стандартную схему, предлагая подтвердить личность через сервисы «Госуслуги». Сначала поступает звонок от якобы работника сортировочного центра с сообщением о проблемах с почтовым отправлением. Затем жертву направляют в Telegram-бот для дальнейшего «оформления» через Госуслуги или «Почта ID»