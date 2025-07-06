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06 июля 2025 в 11:42

Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин — дальновидный политик

Лавров назвал звонок Макрона примером вежливости и дальновидности Путина

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России является не только вежливым человеком, но и дальновидным политиком, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Таким образом дипломат ответил на вопрос, почему в Москве всегда отвечают на звонки лидера Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от диалога в угоду «конъюнктурным инстинктам».

Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. И ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, вот и все, — отметил Лавров.

Ранее Макрон рассказал, что телефонный разговор с Путиным был чрезвычайно важен для национальных интересов Франции. По словам главы государства, беседа была сосредоточена на двух ключевых международных вопросах. При этом инициатива звонка исходила от Парижа.

МИД России
МИД РФ
Сергей Лавров
Владимир Путин
Франция
Эммануэль Макрон
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