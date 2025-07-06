Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин — дальновидный политик

Президент России является не только вежливым человеком, но и дальновидным политиком, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Таким образом дипломат ответил на вопрос, почему в Москве всегда отвечают на звонки лидера Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от диалога в угоду «конъюнктурным инстинктам».

Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. И ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, вот и все, — отметил Лавров.

Ранее Макрон рассказал, что телефонный разговор с Путиным был чрезвычайно важен для национальных интересов Франции. По словам главы государства, беседа была сосредоточена на двух ключевых международных вопросах. При этом инициатива звонка исходила от Парижа.