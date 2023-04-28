Хуснуллин посетил Артемовск и сравнил его с Мариуполем Хуснуллин посетил Артемовск и заявил, что город можно восстановить

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Артемовск по поручению президента России Владимира Путина. Он отметил, что город, как и Мариуполь, подлежит восстановлению. Также он прикрепил к записи видео, на котором показывает разрушенную центральную часть Артемовска.

Посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага. Повреждения есть, но восстановить его можно! — написал он.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала сообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что его послание о прекращении огня в Артемовске было шуткой. Он призвал людей относиться более позитивно к подобного рода информации.

До этого Пригожин заявлял, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода — дожди размывают почву. Бизнесмен уточнил, что контрнаступление неизбежно, так как ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на недостаток боеприпасов.