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08 июля 2025 в 13:59

Кадры с отдыхающими на мариупольском пляже появились в Сети

На пляже в Мариуполе открыт сезон купания

Городской пляж в Мариуполе Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр Иванов/РИА Новости

На пляже Мариуполя разместилось множество отдыхающих, прибрежная полоса попала на видео. На кадрах, которые распространило издание «Страна.ua», видно, как люди загорают и купаются.

Отдыхающие ставят зонтики, чтобы спрятаться от палящих лучей солнца. В море купаются как взрослые, так и дети, на видео слышен их смех. Судя по кадрам, многие посетители пляжа приехали на машинах, чтобы насладиться жарким летним днем.

Ранее российский лидер Владимир Путин по видеосвязи осмотрел новый стадион в Мариуполе под названием «Западный». Он заявил об уверенности в наилучших результатах юных спортсменов. Глава государства подчеркнул, что дети смогут добиться лучших результатов благодаря современным условиям.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом. Что касается разминирования и восстановления города, эти процессы зависят от вопросов безопасности, пояснил лидер региона в рамках Петербургского международного экономического форума.

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