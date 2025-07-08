Кадры с отдыхающими на мариупольском пляже появились в Сети

Кадры с отдыхающими на мариупольском пляже появились в Сети На пляже в Мариуполе открыт сезон купания

На пляже Мариуполя разместилось множество отдыхающих, прибрежная полоса попала на видео. На кадрах, которые распространило издание «Страна.ua», видно, как люди загорают и купаются.

Отдыхающие ставят зонтики, чтобы спрятаться от палящих лучей солнца. В море купаются как взрослые, так и дети, на видео слышен их смех. Судя по кадрам, многие посетители пляжа приехали на машинах, чтобы насладиться жарким летним днем.

Ранее российский лидер Владимир Путин по видеосвязи осмотрел новый стадион в Мариуполе под названием «Западный». Он заявил об уверенности в наилучших результатах юных спортсменов. Глава государства подчеркнул, что дети смогут добиться лучших результатов благодаря современным условиям.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом. Что касается разминирования и восстановления города, эти процессы зависят от вопросов безопасности, пояснил лидер региона в рамках Петербургского международного экономического форума.