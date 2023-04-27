Пригожин призвал относиться позитивнее к «прекращению огня» в Артемовске Пригожин назвал военным юмором сообщение о приостановке огня в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенные дома в Артёмовске.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что его послание о прекращении огня в Артемовске (Бахмуте) было шуткой. Он призвал людей относиться более позитивно к подобного рода информации.

Все СМИ выходят с заголовками: «Пригожин приостановил огонь», «Вагнера дают возможность заехать американским журналистам», «Наступление на Бахмут приостановлено». Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно, у нас слишком [большой] завал с пропагандой, — говорится в аудиосообщении.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина, который сообщил, что ЧВК «Вагнер» приостановит огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Бизнесмен в аудиосообщении заявил, что «работа прессы — это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами.

До этого Пригожин заявлял, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода — дожди размывают почву. Бизнесмен уточнил, что контрнаступление неизбежно, так как ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на недостаток боеприпасов.