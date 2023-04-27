Пригожин решил приостановить огонь в Артемовске для съемок военкоров из США

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенные дома в Артёмовске

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что ЧВК «Вагнер» приостановит огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Пригожин в аудиосообщении заявил, что работа прессы — «это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами.

Цербер — командир 57-й бригады ВСУ везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры, — заявил Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода — дожди размывают почву. Бизнесмен уточнил, что контрнаступление неизбежно, так как ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на недостаток боеприпасов.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление больше похоже на атаку Запада. Парламентарий пояснил, что западные страны делают огромную ставку на подготовку ВСУ к новой волне противостояния с ВС РФ, а официальный Киев неоднократно заявлял, что для начала наступления украинским военным требуется дополнительная военная помощь со стороны Запада.