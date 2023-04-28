Политолог объяснил тайный визит Зеленского в Запорожье Политолог Марков связал визит Зеленского в Запорожье с предстоящим контрнаступлением ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайный визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольные украинским войскам части Запорожской области может быть связан с готовящимся контрнаступлением ВСУ, считает политолог Сергей Марков. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что украинская армия может начать наступление в ближайшие дни.

Это подтверждает, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие дни. На фронте ходят упорные слухи о 5 мая. Ненавидят они 9 Мая, — заявил Марков.

По словам эксперта, лидер Украины находился далеко от линии соприкосновения, но СМИ, вероятнее всего, покажут это так, будто Зеленский «чуть ли не в танке горел». Кроме того, политолог отметил, что с участием президента Украины снимали ролик, но делали это секретно, чтобы эта информация нигде не звучала.

Эксперт уточнил, что с участием Зеленского могли записать сразу несколько видео с военными ВСУ на фоне узнаваемых локаций в Запорожье. Вероятнее всего, их будут показывать по украинскому телевидению после начала контрнаступления, чтобы создать видимость единения Зеленского с украинскими бойцами, считает Марков.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что украинская армия совершенно не готова к наступлению, она испытывает нехватку личного состава, оружия и боеприпасов. Планы Киева о переходе в контрнаступление он назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.