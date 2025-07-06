Творожный пирог с черникой: тает во рту и собирается за полчаса

Творожный пирог с черникой: тает во рту и собирается за полчаса

Этот пирог — настоящее летнее спасение. Он сочетает в себе мягкую творожную начинку, сочную ягоду и ароматную песочную основу. Готовится без заморочек, а съедается всегда первым.

Для теста соединить 100 г сливочного масла, 50 г сахара и щепотку соли. Добавить 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя и 180 г муки — замесить мягкое, чуть липкое тесто. Распределить его по форме, делая бортики. Начинка — 300 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и немного ванили, все взбить до однородности. Выложить в форму, сверху рассыпать 150 г свежей или замороженной черники. Выпекать 35 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Совет: чтобы ягоды не потекли, смешайте их с чайной ложкой крахмала.

Рассказывали ранее, как приготовить пышный французский омлет «Пуляр».