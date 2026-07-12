Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой

Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой

Беру готовое слоеное тесто, свежую малину, сахар и крахмал — раскатываю тесто, выкладываю ягоды, посыпаю сахаром и крахмалом, запекаю до золотистой хрустящей корочки.

Получается обалденная вкуснятина: тесто слоистое, маслянистое, снаружи хрустит, а внутри — сочная малиновая начинка с легкой кислинкой и карамельным оттенком — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого летнего десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г свежей малины, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки крахмала, 1 яйцо для смазывания. Тесто разморозьте и раскатайте в пласт, переложите на противень с пергаментом. Смешайте малину с сахаром и крахмалом, выложите на тесто, оставляя края. Заверните края, формируя бортики. Смажьте яйцом. Выпекайте при 190 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплым или охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит малину, просили добавки! Тесто хрустит, начинка сочная. Кстати, можно добавить мяту для свежести.