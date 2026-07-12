Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот

Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот

Беру помидоры, яблоки, лук и специи — варю до мягкости, измельчаю блендером, добавляю соль, сахар, уксус и перец, увариваю до густоты и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: кетчуп густой, бархатистый, с кисло-сладким вкусом и тонким ароматом яблок и специй — идеально к макаронам, картошке, мясу или просто на хлеб. Этот рецепт выручает, когда хочется натурального и вкусного соуса без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг помидоров, 0,5 кг яблок, 0,25 кг лука, 1,5 ст. ложки соли, 1,5 стакана сахара, 50 г яблочного уксуса, красный и черный молотый перец по вкусу. Помидоры, яблоки и лук нарежьте, сложите в кастрюлю, варите до мягкости лука. Измельчите блендером, варите еще 50 минут. Добавьте соль, сахар, специи и уксус, варите 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот кетчуп — даже те, кто не любит томатные соусы, просили добавки! Яблоки дают приятную кислинку. Кстати, можно добавить базилик для аромата. Находка, а не рецепт!