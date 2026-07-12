Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 13:35

Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру помидоры, яблоки, лук и специи — варю до мягкости, измельчаю блендером, добавляю соль, сахар, уксус и перец, увариваю до густоты и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: кетчуп густой, бархатистый, с кисло-сладким вкусом и тонким ароматом яблок и специй — идеально к макаронам, картошке, мясу или просто на хлеб. Этот рецепт выручает, когда хочется натурального и вкусного соуса без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг помидоров, 0,5 кг яблок, 0,25 кг лука, 1,5 ст. ложки соли, 1,5 стакана сахара, 50 г яблочного уксуса, красный и черный молотый перец по вкусу. Помидоры, яблоки и лук нарежьте, сложите в кастрюлю, варите до мягкости лука. Измельчите блендером, варите еще 50 минут. Добавьте соль, сахар, специи и уксус, варите 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот кетчуп — даже те, кто не любит томатные соусы, просили добавки! Яблоки дают приятную кислинку. Кстати, можно добавить базилик для аромата. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Надоел магазинный кетчуп с химией? Сделал свой и теперь шашлык без него не подаю
Общество
Надоел магазинный кетчуп с химией? Сделал свой и теперь шашлык без него не подаю
Сезон вишни в разгаре. Варю вишневый кетчуп к мясу — улетает со стола быстрее, чем шашлык
Общество
Сезон вишни в разгаре. Варю вишневый кетчуп к мясу — улетает со стола быстрее, чем шашлык
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Больше не стою у плиты по вечерам: закатываю солянку в банках на зиму — и обед готов за считаные минуты
Общество
Больше не стою у плиты по вечерам: закатываю солянку в банках на зиму — и обед готов за считаные минуты
Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао
Общество
Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао
кетчуп
рецепты
кулинария
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.