Надоел магазинный кетчуп с химией? Сделал свой и теперь шашлык без него не подаю

Надоел магазинный кетчуп с химией? Сделал свой и теперь шашлык без него не подаю

Если ты еще ни разу не варил кетчуп сам, ты многое теряешь. Я покажу, как сделать дома настоящий томатный хит в мультиварке.

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг, перец болгарский — 2 шт., лук — 2 шт., уксус — 80 г, сахар — 100 г, соль — 1,5 ст. л., молотая гвоздика — 1 ч. л., молотая корица — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., перец чили — 1/4 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу помидоры пополам, убираю сердцевину, чищу перец и лук. Все это отправляю в чашу мультиварки на режим «тушение» на 2 часа. Самое важное — после варки сливаю весь сок, он не нужен, иначе кетчуп будет жидким. Потом протираю овощи через сито, добавляю соль, сахар, уксус и все специи.

Снова ставлю в мультиварку на «выпечку» на 40 минут, пока не загустеет. Готовый соус разливаю по стерильным банкам и закатываю — зимой откроешь и вспомнишь, что такое настоящий вкус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат превзошел ожидания — кетчуп не кислит, не водянистый, а по густоте напоминает соус из итальянского ресторана. Особенно удалась сладковатая нотка от моркови: ее не чувствуется отдельно, но общий вкус стал глубже.