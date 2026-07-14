Кетчуп больше не покупаю: беру помидоры, яблоки и лук — домашний соус получается таким вкусным, что до зимы банки еле доживают

Кетчуп больше не покупаю: беру помидоры, яблоки и лук — домашний соус получается таким вкусным, что до зимы банки еле доживают

Все больше хозяек отказываются от магазинного кетчупа в пользу домашнего. Причина простая: в таком соусе нет лишних добавок, а вкус можно регулировать самостоятельно. Один из самых удачных вариантов — кетчуп с яблоками. Они придают ему естественную густоту, приятную фруктовую нотку и делают вкус более насыщенным.

Главное — использовать спелые мясистые помидоры. Тогда кетчуп быстрее уваривается и получается густым без дополнительных загустителей. А если выбрать сладкие или кислые яблоки, можно каждый раз получать немного разный вкус.

Для приготовления понадобится: помидоры — 3 кг, яблоки — 500 г, репчатый лук — 250 г, соль — 1,5 ст. л., сахар — 1–1,5 стакана (по вкусу), яблочный уксус — 50 мл, черный молотый перец — 1/2 ч. л., красный молотый перец — 1/2 ч. л., чеснок — 1 головка (по желанию).

Помидоры нарежьте крупными кусочками, яблоки очистите от сердцевины, а лук произвольно нарежьте. Переложите все овощи и яблоки в кастрюлю с толстым дном и готовьте на небольшом огне 30–40 минут, пока они полностью не размягчатся.

Затем измельчите массу погружным блендером до однородности. Если хотите получить особенно нежный кетчуп, дополнительно протрите его через сито — так исчезнут кожица и семена.

Получившееся пюре снова поставьте на плиту и уваривайте без крышки 40–60 минут, регулярно помешивая. За 10 минут до готовности добавьте соль, сахар и оба вида перца. По желанию положите измельченный чеснок — он сделает вкус более пикантным. В самом конце влейте яблочный уксус, перемешайте и проварите еще 5 минут.

Горячий кетчуп сразу разлейте по стерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.