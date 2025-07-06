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06 июля 2025 в 09:29

Фицо доходчиво объяснил, почему Словакия саботирует санкции против России

Фицо: Словакия отказалась от антироссийских санкций ради защиты своих интересов

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Словакия отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций ради защиты национальных интересов на фоне планов прекратить поставки газа из РФ, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что ограничительные меры угрожают стабильности экономики республики.

Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, — объяснил Фицо.

Премьер также отметил, что Словакия не может соглашаться на санкции без понимания механизмов компенсации ущерба. По его словам, Братислава не поддержит новый пакет санкций, пока не получит ответа на вопрос, кто и каким образом будет компенсировать ущерб, который страна понесет после запрета на российский газ с 2028 года.

СМИ сообщили, что Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России 4 июля в Брюсселе на уровне послов. Отмечается, что Братислава намерена продолжать накладывать вето до тех пор, пока ЕС не решит вопрос о компенсациях для республики.

До этого Фицо наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций на саммите ЕС в Брюсселе 27 июня. Журналисты выяснили, что переговоры премьера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не привели к компромиссу. Венгрия также выступает против новых ограничений.

Роберт Фицо
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Россия
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