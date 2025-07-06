Мбаппе потряс мир футбола и почтил Жоту

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил эффектный победный гол в четвертьфинале клубного чемпионата мира против дортмундской «Боруссии». Он посвятил этот мяч португальскому футболисту Диогу Жоте, погибшему в автомобильной аварии. Нападающий исполнил удар через себя, что помогло победить немецкую команду.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 28 лет. Авария произошла на 65-м километре автодороги А52 около населенного пункта Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором находился футболист вместе с 26-летним братом Андре, вылетел с трассы и загорелся. Всего три недели назад Жота женился на своей школьной любви Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. У супругов осталось трое детей, младшему из которых недавно исполнился год. Накануне трагедии футболист делился в социальных сетях снимками и видео со своей свадьбы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении минуты молчания в память о Диогу Жоте и его брате. Церемонии состоялись 3 и 4 июля перед матчами женского чемпионата Европы. В официальном заявлении организации выражается глубокая скорбь футбольного сообщества по поводу безвременной гибели португальского футболиста и его родного брата.