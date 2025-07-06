Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 09:11

Мбаппе потряс мир футбола и почтил Жоту

Мбаппе забил эффектный гол и посвятил его погибшему Жоте

Килиан Мбаппе забивает гол в четвертьфинале матча клубного чемпионата мира «Реал Мадрид» — «Боруссия» Килиан Мбаппе забивает гол в четвертьфинале матча клубного чемпионата мира «Реал Мадрид» — «Боруссия» Фото: Nicolo Campo/IMAGO/Global Look Press

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил эффектный победный гол в четвертьфинале клубного чемпионата мира против дортмундской «Боруссии». Он посвятил этот мяч португальскому футболисту Диогу Жоте, погибшему в автомобильной аварии. Нападающий исполнил удар через себя, что помогло победить немецкую команду.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 28 лет. Авария произошла на 65-м километре автодороги А52 около населенного пункта Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором находился футболист вместе с 26-летним братом Андре, вылетел с трассы и загорелся. Всего три недели назад Жота женился на своей школьной любви Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. У супругов осталось трое детей, младшему из которых недавно исполнился год. Накануне трагедии футболист делился в социальных сетях снимками и видео со своей свадьбы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении минуты молчания в память о Диогу Жоте и его брате. Церемонии состоялись 3 и 4 июля перед матчами женского чемпионата Европы. В официальном заявлении организации выражается глубокая скорбь футбольного сообщества по поводу безвременной гибели португальского футболиста и его родного брата.

футбол
спорт
Реал Мадрид
трагедии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.