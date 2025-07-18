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18 июля 2025 в 09:23

«Реал» обновил клубный рекорд по доходам за сезон

«Реал» заработал €1,1 млрд и обновил рекорд по доходам за сезон среди ФК

ФК «Реал Мадрид» ФК «Реал Мадрид» Фото: IMAGO/Global Look Press

Испанский «Реал» установил новый рекорд по доходам среди футбольных клубов за сезон, сообщила пресс-служба команды. Его выручка за сезон-2024/25 без учета трансферов футболистов составила €1,185 млрд (107 млрд рублей).

Выручка за сезон-2024/25 без учета трансферов игроков достигла €1,185 млрд, что на 10% больше, чем в предыдущем году, когда клуб впервые преодолел отметку в €1 млрд, — отметили в команде.

По итогам прошедшего сезона «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Команда из Мадрида стала второй в чемпионате Испании, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал клубного чемпионата мира.

В клубе уточнили, что «Реал» имеет €598 млн (54,1 млрд рублей) собственного капитала и денежный эквивалент в размере €166 млн (более 15 млрд рублей). Чистый долг клуба составляет €12 млн (1 млрд рублей).

Ранее стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над испанским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Голы в составе ПСЖ забили Фабиан Руис, отличившийся на 6-й и 24-й минутах, Усман Дембеле на 9-й минуте и Гонсалу Рамуш — на 88-й.

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