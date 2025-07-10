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10 июля 2025 в 01:33

ПСЖ разгромил «Реал», выйдя в финал чемпионата мира

ПСЖ победил «Реал» со счетом 4:0 и вышел в финал чемпионата мира

Кильян Мбаппе (ПСЖ) Кильян Мбаппе (ПСЖ) Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над испанским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Турнир проходит в США.

Голы в составе ПСЖ забили Фабиан Руис, отличившийся на 6-й и 24-й минутах, Усман Дембеле на 9-й минуте и Гонсалу Рамуш — на 88-й. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в этом матче остался на скамейке запасных и не выходил на поле.

Матч начался с задержкой в 10 минут из-за дорожных пробок, что повлияло на прибытие команд на стадион. Из-за этого значительное число болельщиков не успели вовремя занять свои места на трибунах.

Ранее лондонский клуб «Челси» стал первым участником финала клубного чемпионата мира. В полуфинальном матче «синие» уверенно обыграли бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0.

До этого пресс-служба «Реала» информировала о срочной госпитализации звездного нападающего. У Килиана Мбаппе была выявлена острая форма гастроэнтерита, в связи с чем ему был назначен комплекс диагностических процедур. Однако он успел восстановиться и сыграть на КЧМ.

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