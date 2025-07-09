Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира

Рис Джеймс празднует свой гол во время матча между «Бенфикой» и «Челси»

Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира «Челси» обыграл «Флуминенсе» со счетом 2:0, выйдя в финал чемпионата мира

Лондонский клуб «Челси» стал первым участником финала клубного чемпионата мира, который проходит в США. В полуфинальном матче «синие» уверенно обыграли бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро, забивший на 18-й и 56-й минутах встречи.

На 36-й минуте судья Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота «Челси» за игру рукой защитника Трево Чалобы, однако после просмотра видеоповтора с помощью VAR этот спорный момент был отменён.

В финале «Челси» встретится с победителем поединка между мадридским «Реалом» и парижским клубом ПСЖ, матч которых состоится 9 июля. Сам финальный матч запланирован на 13 июля и пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси.

Ранее французский форвард стал обладателем «Золотой бутсы». Эта награда вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В испанской Ла Лиге футболист забил 31 мяч, что принесло ему 62 очка в итоговом зачете. Основным конкурентом француза выступал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

До этого пресс-служба «Реала» информировала о срочной госпитализации звездного нападающего. У Килиана Мбаппе была выявлена острая форма гастроэнтерита, в связи с чем ему был назначен комплекс диагностических процедур. Однако он успел восстановиться и сыграть на КЧМ.