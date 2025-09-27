Тарасова отреагировала на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном Тренер Тарасова: разрешить паралимпийцам выступать с флагом РФ было правильно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала правильным разрешение российским паралимпийцам выступать с флагом России. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что очень рада за спортсменов.

Очень рада за наших паралимпийцев, искренне, по-человечески рада. Это правильное решение, — высказалась тренер.

При этом Тарасова призвала не рассуждать, ждать ли подобных послаблений в рамках Олимпийских игр. По ее словам, если россиянам разрешат выступать с флагом, спортсмены будут готовы принять участие в соревнованиях.

Что касается подобных послаблений в рамках Олимпийских игр, давайте будем заниматься своим делом и об этом не думать. Если разрешат, мы готовы выступить хоть завтра. А гадать, когда и почему, незачем, — заключила Тарасова.

Ранее Паралимпийский комитет России сообщил о полном восстановлении в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета. Такое решение было принято по результатам голосования на ассамблее, проходящей в Сеуле. Первоначально голосование планировалось на 26 сентября, но его перенесли на один день по техническим причинам.