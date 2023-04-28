SHOT: беспилотник мешал сесть самолету в Шереметьево

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Смогли ли после этого поймать дрон, не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, инцидент произошел 27 апреля на одной из взлетно-посадочных полос в Шереметьево. В публикации говорится, что пилоты самолета, прилетевшего из Нижнекамска в Москву, заметили в окне дрон размером 10х20 см. Авторы уточняют, что летательные средства были близки к столкновению, но его удалось избежать.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в столичном аэропорту Домодедово был замечен беспилотник. По информации канала, дрон обнаружили пилоты приземляющегося самолета авиакомпании Nordstar. В публикации говорится, что посадка борта прошла в штатном режиме. Минобороны России эту информацию не комментировало.

26 апреля дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося из Москвы во Владикавказ. Аппарат планировал в районе аэропорта Шереметьево, попадая в траекторию движения воздушного судна.