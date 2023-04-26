Дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета в Шереметьево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Победа»

Дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося из Москвы во Владикавказ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, беспилотник планировал в районе аэропорта Шереметьево, попадая в траекторию движения воздушного судна.

Канал сообщает, что пилот рейса DP 6905 во время набора высоты заметил белый дрон, который летел на высоте около 600 метров над железнодорожной станцией Шереметьевская. Экипаж сообщил об инциденте диспетчеру.

Mash пишет, что ЧП произошло около 12:30 25 апреля. На данный момент служба безопасности аэропорта и полиция устанавливают точку запуска дрона и его владельца.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметом, похожим на гранаты. По информации канала, мужчина рассказал, что является военным и его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в аэропорту Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1. Позднее Telegram-канал Baza уточнил, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в военкомате в Домодедово, оказался 38-летним мобилизованным. Минобороны России информацию не комментировало.