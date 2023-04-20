«Осторожно, Москва»: во Внуково задержали участника СВО с гранатой

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметом, походим на гранаты. По информации канала, мужчина рассказал, что является военным, и его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Осторожно, Москва», мужчина был замечен в столичном аэропорту вечером 19 апреля. В публикации говорится, что мужчина представился 46-летним участником боевых действий на Украине. По информации канала, он доехал на военной машины из Луганска в Белгородскую область, после чего своими силами добрался до Москвы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину нв Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1. Позднее Telegram-канал Baza уточнил, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в военкомате в Домодедово, оказался 38-летним мобилизованным. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.