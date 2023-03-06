Baza: мужчина с гранатой в военкомате в Домодедово оказался мобилизованным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в военкомате в Домодедово, оказался 38-летним мобилизованным. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.

Baza сообщает, что мужчина был пьян, когда угрожал сотрудникам военкомата. По данным Telegram-канала Mash, граната оказалась муляжом, а задержанный — дезертир из Курской области, сотрудники Росгвардии задержали подогреваемого, когда он выбегал из военкомата.

Утром 6 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину на Набережной улице, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1.

В этот же день жители одного из домов в столичном районе Северное Бутово также обнаружили растяжку боевой гранаты на двери в подъезд. Москвичи вызвали полицию и саперов. Обнаруженная растяжка оказалась муляжом. Полицейские разыскивают шутника, решившего таким образом перепугать столичных жителей.