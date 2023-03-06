Москвичей перепугала растяжка с гранатой в подъезде РИА Новости: полиция в Москве разыскивает установившего муляж растяжки с гранатой в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители одного из домов на улице Знаменские Садки в столичном районе Северное Бутово обнаружили растяжку боевой гранаты прямо на двери в подъезд, сообщил Telegram-канал Baza. Жильцы обратились в полицию, на место вызвали саперов. По данным РИА Новости, обнаруженная растяжка с предполагаемой гранатой оказалась муляжом. Полицейские разыскивают шутника, решившего таким образом перепугать столичных жителей, передает агентство.

Ложная тревога: на входную дверь повесили муляж, похожий на гранату, — сообщили в экстренных службах.

В столичном главке МВД подтвердили, что 6 марта полиции поступило сообщение об обнаружении в подъезде жилого дома на Знаменских Садках предмета, «внешне схожего с боеприпасом». В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет не представляет никакой опасности. По данным источника РИА Новости, на растяжке подвесили обычную страйкбольную гранату.

Ранее сообщалось, что житель Курска выбросил из окна пятого этажа гранату, когда к нему пришли полицейские. Мужчина заявил правоохранителям, что обнаружил боеприпас, когда рыл окопы в Беловском районе. Впоследствии об этой находке стало известно правоохранителям.