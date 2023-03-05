Испугавшийся полиции житель Курска выбросил гранату из окна пятого этажа SHOT: житель Курска выбросил гранату из окна пятого этажа

27-летний житель Курска выбросил из окна пятого этажа гранату, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, снаряд был выброшен на улицу после того, как к мужчине в дом нагрянули полицейские. Он признался, что боеприпас нашел, когда рыл окопы в Беловском районе Курской области.

Как пишет SHOT, житель Курска был очень рад найденной гранате и крутил ею у всех на виду. Позднее об этом узнали сотрудники полиции и пришли к нему в квартиру. Испугавшись их появления, мужчина выкинул в окно корпус и запал гранаты по отдельности. Саперы выяснили, что это была ручная оборонительная граната Ф-1. Сейчас для него избирают меру пресечения.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в жилом доме в Краснодаре взорвалась граната. По данным канала, боеприпас привез доброволец из зоны военных действий на Украине. В «Осторожно, новости» отметили, что мужчина случайно взорвал ее в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент в квартире находились собутыльницы мужчины со своими детьми, они не пострадали.

По информации канала, военнослужащий получил осколочные ранения. В его квартире также была найдена еще одна граната, ее обезвредили саперы. Военному грозит уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).