«Осторожно, новости»: военный взорвал гранату в жилом доме Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в жилом доме в Краснодаре на улице Тургенева взорвалась граната. По данным канала, боеприпас привез доброволец из зоны СВО. «Осторожно, новости» отмечают, что мужчина случайно взорвал ее в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент в квартире находились собутыльницы мужчины со своими детьми, они не пострадали.

Канал добавляет, что доброволец получил осколочные ранения. В квартире также был найдена еще одна граната, ее обезвредили саперы. Военному грозит уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

27 февраля в Калининградской области двое черных копателей подорвались на мине времен Великой Отечественной войны. Один из них от полученных ранений скончался.

Инцидент произошел в поселке Кострово Зеленоградского района. Туда в поисках чего-либо ценного в земле приехали отец с сыном. Предмет, на который среагировал их металлоискатель, оказался миной. Когда мужчина взял боеприпас в руки, тот взорвался.