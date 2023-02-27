Двое мужчин подорвались на снаряде под Калининградом Черные копатели подорвались на снаряде времен ВОВ под Калининградом

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В Калининградской области двое черных копателей подорвались на мине времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Один из них от полученных ранений скончался.

Инцидент произошел в поселке Кострово Зеленоградского района. Туда в поисках чего-либо ценного в земле приехали отец с сыном. Предмет, на который среагировал их металлоискатель, оказался миной. Когда мужчина взял боеприпас в руки, тот взорвался.

В результате отец получил ранения обеих рук и умер от потери крови по дороге в больницу. Его сыну осколок мины попал в плечо.

Ранее сообщалось, что в Томской области подростки нашли боевую гранату во время прогулки и взорвали ее в центре села. В результате никто не пострадал, ударная волна повредила расположенный поблизости магазин.

В Москве десятиклассник попытался пройти в метро с рюкзаком с гранатами. Несмотря на его заверения в том, что гранаты не боевые, а страйкбольные, сотрудники службы безопасности не пропустили подростка в подземку и сообщили о находке в СКР и Центр противодействия экстремизму МВД.