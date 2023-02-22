Дети подорвали гранату в центре села в Томской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Берлинка Зырянского района компания школьников во время прогулки нашла боевую гранату, которую решила взорвать в центре села, сообщает Telegram-канал «Регион 70.Томск». Подходящим местом для испытания боеприпаса дети сочли местный продуктовый магазин.

Школьники возрастом от восьми до 13 лет обнаружили гранату на обочине улицы Луговой, недалеко от ее пересечения с дорогой в Томск. Дети пришли с боеприпасом в магазин, расположенный в центре села, чтобы показать его работавшей там продавцом маме одного из мальчиков.

Родительница не отреагировала должным образом, и ребята вышли на улицу, после чего привели гранату в действие. Услышав шум и увидев искры, дети отбросили ее и разбежались в разные стороны. В результате произошел взрыв, ударной волной которого были повреждены витрина и сайдинг магазина.

По предварительной информации, прибывшие на место инцидента сотрудники полиции нашли еще один предмет, похожий на гранату, возле автобусной остановки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники службы безопасности столичного метро не пропустили в подземку десятиклассника, в чьем рюкзаке оказалось шесть ручных гранат. Сам молодой человек сообщил, что снаряды не боевые, а страйкбольные.