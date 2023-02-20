В московское метро не пропустили подростка с шестью гранатами Десятиклассник не смог спуститься в столичное метро со страйкбольными гранатами в рюкзаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страйкбольные гранаты

Сотрудники службы безопасности столичного метро не пропустили в подземку десятиклассника, в чьем рюкзаке оказалось шесть ручных гранат, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам молодой человек утверждает, что гранаты не боевые, а страйкбольные.

Обнаружить устройства смогли на интроскопе, к которому направляют всех пассажиров, входящих в метрополитен с рюкзаком за спиной. Упомянутый пассажир спустился в метро на станции «Люблино».

Сотрудники не стали верить молодому человек на слово и сообщили о находке в СК и Центр противодействия экстремизму МВД.

В начале января в столичном метро студента не пропустили валидатору, когда система обнаружила на его обуви следы взрывчатого вещества — тринитротолуола. Он покупал эту обувь на рынке «Садовод» и не смог объяснить, откуда в его обуви такой состав.

В феврале в московской подземке у одного из пассажиров во время поездки задымился мобильный телефон. При этом граждане вокруг отреагировали на происшествие спокойно. Обладатель смартфона бросил его на пол и вышел на следующей станции.