В Кремле анонсировали поручения Путина по развитию беспилотной авиации Песков: готовится список поручений Путина по развитию отрасли беспилотников

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Дмитрий Песков

В администрации президента РФ Владимира Путина идет подготовка перечня его поручений по вопросу развития беспилотной авиации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь фактически идет о создании новой отрасли, передает ТАСС.

Вчера вечером и за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации. С правительством тоже было совещание по этой же теме, закончилось за полночь, будет формулироваться сейчас перечень поручений, — сказал Песков.

Он также добавил, что идет подготовка нацпроекта по беспилотникам, им занимается вице-премьер Андрей Белоусов.

Накануне сообщалось, что Путин в ходе осмотра промышленного парка «Руднево» в столице допустил возможность инвестировать в разработку БПЛА 1 трлн рублей. В ответ на это мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «Руднево» станет крупнейшим промышленным парком страны и объединит лидеров отечественной отрасли разработки и производства беспилотников.

Ранее стало известно, что компания «Энергоинновация» занимается разработкой новых беспилотников-камикадзе грузоподъемностью в 5 кг и дальностью полета до 7 км. Предполагается, что аппараты будут переданы подразделениям ВС РФ и добровольческим отрядам в зоне СВО в мае-июне.