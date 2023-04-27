Путин рассказал об инвестиция в 1 трлн рублей в производство беспилотников

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин допустил инвестиции в разработку беспилотников в размере 1 трлн рублей, передает пресс-служба Кремля. Об этом он заявил во время совместного с московским мэром Сергеем Собяниным осмотра промышленного парка «Руднево», где создается федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Собянин выразил уверенность в том, что «Руднево» станет крупнейшим промышленным парком России и объединит лидеров российской отрасли разработки и производства беспилотников.

Также мэр Москвы упомянул, что авиакорпорация «Иркут» намерена разместиться на территории парка и начать производство деталей для крыла самолета МС-21.

Ранее сообщалось, что российские войска и добровольческие объединения, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, получат опытные образцы дронов-камикадзе. Грузоподъемность аппаратов составляет 5 кг, а дальность полета — до 7 км. БПЛА разработаны компанией «Энергоинновация», их испытания находятся в завершающей стадии. Передать аппараты военным планируется в мае-июне.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что Россия обладает рядом беспилотников, способных конкурировать с западными дронами. В их числе «Ланцет», «Куб» и «Орлан». При этом он отметил, что любой БПЛА сам по себе малоэффективен, если не работает в связке с авиацией и артиллерией.