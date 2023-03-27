Российские силы в зоне СВО получат опытную партию дронов-камикадзе ТАСС: российские подразделения в зоне СВО получат опытную партию дронов-камикадзе

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Представители Вооруженных сил РФ и добровольческие объединения вскоре получат опытные образцы дронов-камикадзе, которые сейчас находятся в завершающей стадии испытаний. Разработки компании «Энергоинновация» должны оказаться на передовой в зоне спецоперации в мае-июне, сообщает ТАСС.

В настоящее время завершаются испытания разработанных нами дрона-камикадзе и дрона-ретранслятора. Дроны тестируются в самых тяжелых условиях, приближенных к фронтовым реалиям. После испытаний будет изготовлена партия от 50 до 100 штук, — цитирует агентство производителя дронов.

По данным «Энергоинновации», использовать дроны на Украине смогут не только военнослужащие и добровольцы, но и Росгвардия, а также ЧВК «Вагнер».

В компании уточнили, что грузоподъемность аппарата составляет до 5 кг, а дальность полета — до 7 км. Максимальным расстоянием для беспилотника является 30 км.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по российским позициям в рамках наступления в регионе. Косвенным подтверждением подготовки Киева к наступлению, по его словам, служит тот факт, что украинские войска начали экономить высокоточное оружие, в том числе ракеты к HIMARS.