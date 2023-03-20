Рогов заявил о подготовке ВСУ армии дронов для удара по Запорожской области

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ВСУ готовят армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по российским позициям в рамках наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Косвенным подтверждением подготовки Киева к наступлению, по его словам, служит тот факт, что украинские войска начали экономить высокоточное оружие, в том числе ракеты к HIMARS.

Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области, — сказал Рогов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео подавления российскими войсками очередной неудавшейся попытки прорыва украинской армии на Запорожском фронте. На кадрах с беспилотника продемонстрировали танки ВСУ, пораженные подразделениями ВС РФ.

15 марта Рогов сообщал, что российские военные отбили атаку ВСУ с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области. Чиновник отмечал, что несколько украинских солдат проводили разведку боем, часть из них уничтожили.