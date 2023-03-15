Рогов: войска РФ отбили атаку ВСУ в Пологовском районе

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

В Запорожской области военнослужащие ВС РФ отбили разведатаку ВСУ с применением бронетехники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член региональной администрации Владимир Рогов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой. Подробности позже, — написал Рогов.

Спустя полчаса он сообщил о завершении боя и отметил военные подразделения, которые участвовали в контратаке.

Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая. Большое спасибо за ратный подвиг нашим бойцам из 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й Армии, — сообщил политик.

Большое спасибо за ратный подвиг нашим бойцам из 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й Армии!

Рогов заявлял, что Киев перебрасывает порядка 5 000 военных на Запорожское направление. Также днем ранее он сообщал, что власти Украины начали переброску боевой авиации на Запорожское направление.