Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

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Власти Украины начали переброску боевой авиации на Запорожское направление, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных ВСУ странами-участницами бывшего Варшавского договора.

Кроме того, Рогов располагает информацией, что Украина может перебрасывать авиатехнику, вывезенную ранее войсками США из Афганистана.

American Thinker писало, что США отправляют на Украину списанное вооружение, поскольку это дешевле, чем его утилизация. Обозреватель Роджер Смит подчеркнул, что запасы подлежащего списанию вооружения заканчиваются, а отправка военной помощи Киеву не находит широкой поддержки в стране.

Ранее Рогов заявил, что планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для «режима президента Украины Владимира Зеленского» в целом. Предполагается, что наступление украинской армии может начаться в конце марта — начале апреля.