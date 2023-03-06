Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России Балицкий: Запорожье, Николаев и Одесса мирно перейдут к России после весеннего кризиса

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Крым 24» о грядущем весеннем кризисе на Украине, после которого Николаевская, Одесская и Запорожская области мирно перейдут к России. По его словам, на подконтрольной Киеву территории «есть очень высокая степень уныния», и местные жители понимают бессмысленность нынешнего конфликта.

Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра, — сказал Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Запорожье получит статус столицы Запорожской области сразу же после того, как Вооруженные силы РФ возьмут его под контроль. Он пообещал, что это обязательно случится, а до этого момента столицей Запорожской области продолжит оставаться Мелитополь.

3 марта Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому статус столицы региона получил город Мелитополь. Сама территория области после одобрения указа оказалась поделена на 16 административных единиц, границы всех районов Запорожья и городов Бердянск и Энергодар были возвращены к состоянию на 16 сентября 1991 года.