Установлена новая столица Запорожской области Глава Запорожской области Балицкий установил столицей региона Мелитополь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Столицей Запорожской области стал Мелитополь, говорится в указе, подписанным врио губернатора региона Евгением Балицким, передает «Интерфакс». При этом территория региона разделена на 16 административных единиц.

Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар... Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь, — говорится в тексте указа.

Кроме городов областного значения на территории области образовано 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Черниговский. Границы всех районов, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

Ранее в Госдуме сообщили, что в ближайшее время новые регионы РФ перейдут к общероссийскому порядку предоставления пенсионных и социальных выплат. Также Минпромторг РФ внес в правительство законопроект о переходе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время.