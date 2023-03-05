Рогов: Запорожье вернет статус столицы региона после окончания СВО

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Город Запорожье вернет себе статус столицы Запорожской области после того, как российские военные возьмут его под контроль, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пообещал, что это обязательно случится. До этого момента столицей Запорожской области продолжит оставаться Мелитополь, уточнил Рогов.

Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области, — сказал он.

3 марта временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому столицей региона стал город Мелитополь. При этом территория области разделена на 16 административных единиц. Балицкий подчеркнул, что границы всех районов Запорожской области, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.