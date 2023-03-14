В Запорожской области раскрыли сроки весеннего наступления ВСУ Врио главы Запорожской области Балицикий заявил, что Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта

Фото: МО Украины

Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что неизвестно, будет ли это действенная атака или отвлекающий маневр.

Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник готовит активные действия. Но какие они будут - действенная атака или ложные действия или отвлекающий маневр мы пока не знаем, — сказал Балицкий.

Ранее Балицкий заявил в эфире телеканала «Крым 24» о грядущем весеннем кризисе на Украине, после которого Николаевская, Одесская и Запорожская области мирно перейдут к России. По его словам, на подконтрольной Киеву территории «есть очень высокая степень уныния» и местные жители понимают бессмысленность нынешнего конфликта.