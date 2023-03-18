Опубликовано видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском фронте

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ предприняли очередную неудавшуюся попытку прорыва на Запорожском направлении, видео отражения атаки танков публикует РИА Новости. На кадрах с беспилотника показана техника противника, пораженная в результате слаженной работы российских подразделений.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия России поразили подразделения ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР. Были уничтожены до 65 украинских военных, две гаубицы Д-20 и две бронемашины.

Также 17 марта МО РФ сообщало, что в Харьковской области в районе населенного пункта Мирное была уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Также в районе Редкодуба в ДНР был нанесен удар по РЛС контрбатарейной борьбы американского производства. Кроме того, на Херсонском направлении были уничтожены до 25 украинских военных, две боевые бронемашины, десять машин, боевая установка РСЗО «Град» и гаубица «Акация».

Ранее Минобороны опубликовало видео тренировок экипажей российских танков Т-90М. На учениях отработали уничтожение натовских танков Abrams, Leopard и Challenger.