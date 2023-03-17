В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили 135 украинских солдат и две РЛС

Фото: МО Украины

Российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили под Харьковом и в ДНР радиолокационные станции ВСУ, а также до 135 украинских солдат, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. За последние сутки средствами ПВО перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, тактическая ракета «Точка-У», а также уничтожены 14 БПЛА.

На Донецком направлении <...> за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих. <...> В районе населенного пункта Мирное Харьковской области <...> уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также рассказали, что ВС нанесли авиационные и артиллерийские удары по подразделениям украинской армии на Купянском, Краснолиманском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом общие потери ВСУ за сутки в живой силе составили более 330 человек. Кроме того, украинские войска потеряли гаубицы Д-20 и Д-30, боевые машины РСЗО «Град», восемь боевых бронированных машин, самоходную артустановку «Акация» и другую технику. Помимо этого были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщили, что за прошлые сутки потери ВСУ составили около 490 человек, семь танков, ряд гаубиц, бронированных машин и другой военной техники. Кроме того, российские истребители сбили в небе над ЛНР самолет МиГ-29 украинских ВВС.